Kiedy kończy się kadencja obecnego Sejmu?

Ta, jeszcze trwająca rozpoczęła się 12 listopada 2019 roku, a postanowienia dotyczące zwołania pierwszego posiedzenia prezydent wydał 5 listopada. W tym roku patrząc na kalendarz najpóźniej pierwsze posiedzenia Sejmu, a w konsekwencji Senatu może zostać zwołane do 14 listopada. Rola prezydenta jest zachowanie balansu między tym 30 dniowym terminem na zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu, a jego 4 letnią kadencją. Tak właśnie się dzieje, bez dążenia do niepotrzebnego i niczym uzasadnionego skracania kadencji Sejmu.

Czyli 14 listopada można się spodziewać pierwszego posiedzenia nowego Sejmu?

Prezydent jeszcze nie ogłosił swojej decyzji., po drodze jest Święto Niepodległości, ale myślę że będą to te okolice. Ale czy będzie to przed czy po 11 listopada, nie jest to jeszcze ten moment, aby o tym przesądzać.

Lider opozycji Donald Tusk wezwał prezydenta do energicznych działań, żeby jak najszybciej umożliwił przejście władzy zwycięskiej koalicji, argumentując to m.in. pilną koniecznością realizacji programów wyborczych?

Prezydent zna swoje obowiązki i nie ulega naciskom, czy socjotechnicznie formułowanym postulatom. Do wyłonienia rządu dojdzie w terminach, na jakie wskazuje konstytucja, z poszanowaniem woli obywateli.