Czy mandaty te PiS mógłby znaleźć w PSL?



Otóż nie - wprawdzie Trzecia Droga wprowadziła do parlamentu 65 posłów, ale spośród nich tylko 27 jest posłami PSL (plus ewentualnie Magdalena Sroka z Porozumienia, które podjęło współpracę z PSL). Oznacza to, że PiS z PSL miałby 221 lub 222 mandatów - o osiem mniej niż wynosi bezwzględna większość.



27 Tylu posłów ma w Sejmie PSL

Aby PiS z PSL miały większość PiS musiałby dokooptować do takiej koalicji Konfederację - jej 18 posłów zapewniłoby większość koalicji PiS-Konfederacja-PSL.



Większość mogłaby dać PiS-owi Polska 2050 - ona wprowadziła do parlamentu 35 posłów i gdyby doliczyć do niech posłów z Centrum dla Polski (dwóch, weszli do Sejmu z list Trzeciej Drogi), wówczas koalicja PiS-Polska 2050 miałaby 231 mandatów.

Szymon Hołownia przed wyborami zapewniał jednak, że koalicja PiS z Polską 2050 powstałaby "po jego trupie". Z kolei wiceszefowa PSL, Urszula Pasławska mówiła 18 października rano w TVN24, że PSL nie prowadzi żadnych rozmów z PiS ws. ewentualnego rządu i sugerowała, że to politycy PiS mogą wkrótce chcieć dołączać do parlamentarnej większości.