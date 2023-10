Obok Wichy w ławach sejmowych usiądzie Paulina Matysiak (Razem), która wyjeździła kolejny raz mandat poselski, walcząc o transport publiczny i punktując PKP. W Krakowie prawie 40 tys. głosów dostała Daria Gosek-Popiołek (Razem), przeskakując znanego posła NL Macieja Gdulę ponaddwukrotnie. W Warszawie Razem zdobyło dwa mandaty, bo startująca z czwartego miejsca Dorota Olko wykręciła drugi wynik zaraz po Adrianie Zandbergu. Do ostatniej chwili o mandat (z sukcesem) walczyła Marcelina Zawisza w Opolu, uzyskując wynik dziesięć razy lepszy niż kolejni na liście lokalni liderzy starego SLD i Wiosny. Mandat obronił w Katowicach Maciej Konieczny. Swoją szansę w 100 procentach wykorzystały w wyborach do Senatu Magdalena Biejat i Anna Górska – obie z Razem.

Wszystko to budzi rozgoryczenie działaczy, którzy oskarżają Czarzastego, że pozwolił Razem urosnąć i teraz cała NL jest „zrazemizowana”. Ale to nie jest cała prawda: trudno ignorować fakt, że najlepsze liczbowe wyniki w całej NL notowały kobiety, i to raczej pochodzące, jeśli nie z Razem, to z Wiosny, jak np. Katarzyna Kotula w Gdańsku. To więc nie tylko kwestia świadomych wyborców partii Zandberga. To sygnał od lewicowych wyborców, że dokonała się wśród nich zmiana pokoleniowa i mentalna. A wśród przywódców Nowej Lewicy – niekoniecznie. To błąd, o czym świadczy m.in. wynik Marka Dyducha, „żelaznego posła” z Wałbrzycha, ikony SLD, który z pierwszego miejsca na liście uzyskał zaledwie 7,5 tysiąca głosów.

Będą niespodzianki

Jaki był sens głosowania na lewicę? Ci, którzy mają poglądy socliberalne, i dla których liczą się takie tematy jak prawa kobiet, dostęp do aborcji czy prawa osób LGBT+, mogli znaleźć sobie kandydatów po stronie KO. Przemówienie Włodzimierza Czarzastego na marszu 1 października, które – jak się wszyscy spodziewali – miało mu przynieść wielki sukces wyborczy – nie zadziałało. Dlaczego? Bo zmotywowało do głosowania głównie wyborców KO, a nie Lewicy. Lider NL bardzo się podobał, tyle że głównie nie tym, którzy mieli na niego zagłosować.

W Nowej Lewicy najważniejszą sprawą jest teraz wejście do rządu. Nie ma raczej większych wątpliwości, że to pragmatyzm działaczy będzie głównym drogowskazem przy rozmowach z KO i Trzecią Drogą. A na horyzoncie już widać rafy. Jak się zachowa NL, jeśli Władysław Kosiniak-Kamysz twardo zapowie (a już się do tego szykuje), że nie zgadza się na swobodny dostęp do aborcji do 12. tygodnia? Nie ma wątpliwości, że to on jest ważniejszym partnerem koalicyjnym dla Tuska niż NL. Czy Czarzasty pójdzie w tej sprawie na kompromis, by wejść do rządu i namówi do tego cały swój klub?