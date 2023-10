Według naszej wiedzy materiał z plecaka już bada biegły. Policja m.in. sprawdza monitoring, chcąc ustalić, kto podrzucił plecak i jaki miał cel (jeden z lokali miał pod sobą listę, na której figurował Donald Tusk).

Jakie przestępstwa i wykroczenia miały miejsce w czasie wyborów?

Z meldunku Komendy Głównej Policji do PKW podsumowującego głosowanie wynika, że w wyborczą niedzielę w kraju popełniono 177 przestępstw, z tego 122 podpadające pod kodeks karny (najwięcej – bo 112 z nich – dotyczyło przestępstw przeciwko wyborom i referendum) oraz 55 pod kodeks wyborczy. Po kilka zachowań uznano za przestępstwa przeciwko wolności i przeciwko mieniu czy za naruszające art. 231 kk „przeciwko działalności instytucji państwowych” i przeciwko „ochronie informacji”.

Z kolei 312 incydentów to wykroczenia – najwięcej, bo 201, z kodeksu wyborczego.Najczęściej wynoszenie czy niszczenie kart do głosowania. Np. w Żaganiu jeden z mężczyzn wyniósł trzy karty, a zatrzymany przyznał, że je spalił. W Morągu wyborca, który wziął ze sobą karty i wyszedł, tłumaczył, że poszedł do domu po okulary. W Pruszkowie starsza kobieta karty – swoje i męża – podarła lub zmięła. A w Zabrzu nietrzeźwy mężczyzna, który także wyniósł karty, przyszedł do lokalu z kobietą ściganą przez policję, mającą roczny wyrok do odsiadki.

– Najczęściej takie osoby winę zrzucały na emocje – słyszymy od policjantów.

Za wyniesienie kart do głosowania poza lokal wyborczy grozi grzywna lub ograniczenie wolności do dwóch lat. O innym przypadku opowiedział przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.