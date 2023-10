Rząd trzeba będzie sformować jak najszybciej, żeby zacząć reformować polskie państwo po ośmiu latach rządów PiS-u Teofil Bartoszewski, poseł PSL, kandydat Trzeciej Drogi w Warszawie

Bartoszewski został także zapytany o to, czy możliwym scenariuszem jest to, że PiS nie odda władzy w przypadku przegranych wyborów.

Czy PiS odda władzę? Bartoszewski: Amerykanie są przywiązani do demokracji

- Nie wyobrażam sobie, żeby w demokratycznym kraju partia, która przegrywa wybory nie oddała władzy. To jest rzecz absolutnie niedopuszczalna i wątpię, żeby to miało miejsce Jesteśmy w UE i NATO, a nasz najbliższy sojusznik, czyli USA uważnie przygląda się temu, co się dzieje w Polsce. Amerykanie są bardzo przywiązani do demokracji, więc nie widzę możliwości, żeby ktokolwiek w Polsce poszedł w tę stronę. To jest droga ku upadkowi, to niewyobrażalne - uważa kandydat Trzeciej Drogi.

Poseł przyznał jednak, że "w Polsce są wśród niektórych polityków tendencje, żeby pójść w stronę autorytarną".

- To jest widoczne, ale jeszcze nie doszliśmy do takiego stanu. Rozmawiając z ludźmi widać, że są przeciwni takiemu scenariuszowi. Ze spotkań z wyborcami, widać, że ludzie są zmęczeni i chcą zmiany. Trzecia Droga obiecuje wyborcom powrót do normalności - stwierdził polityk.