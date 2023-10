Piątek to ostatni dzień kampanii wyborczej. Sztab PiS zaplanował aktywność wszystkich swoich liderów, która zakończy się wspólnym wiecem w Sandomierzu ok 18.00. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął dzień na Śląsku, gdzie spotkał się ze strażakami w nowej remizie strażackiej w Rudzie Śląskiej. W swoim wystąpieniu mówił o inwestycjach w służby mundurowe, jak i o stawce tych wyborów. - Wszystkich mieszkańców zachęcam, by zapytać swoich włodarzy, starostów, wójtów, prezydentów, burmistrzów jak wygląda dziś Ochotnicza Straż Pożarna i Państwowa Straż Pożarna. Te 8 lat, które przepracowaliśmy w porównaniu do poprzednich 8 lat. Można ciężko pracować 8 lat nad poprawą stanu bezpieczeństwa, a później jednego dnia wszystko stracić. Ten dzień to 15 października. Warto postawić na tych, którzy solidnie doinwestowują OSP i PSP w każdym zakątku Polski - podkreślał premier.

Później Morawiecki spotkał się z pracownikami Zakładu Produkcji Pieczywa PanPiek w Bytomiu. Tu mówił m.in. o rządowych programach wsparcia dla przedsiębiorców w trakcie pandemii i nie tylko. - Jeżeli następują kryzysy w gospodarce, to warto się zastanowić, jak zachowuje się w takich sytuacjach państwo. Paręnaście lat temu był taki kryzys i państwo nie zrobiło nic lub prawie nic, by pomagać przedsiębiorcom. W ostatnich latach spadały na nas różne gromy, COVID, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny. Zawsze proponowaliśmy przedsiębiorcom wsparcie. Jesteśmy zawsze z przedsiębiorcami - podkreślał Morawiecki.

Morawiecki wrócił też do przesłania dotyczącego stawki tych wyborów. - Będziemy na pewno o wszystkich przedsiębiorców dbać. Będziemy też tworzyć takie warunki, by przewaga konkurencyjna tych wielkich odbiorców - tak powiem delikatnie - nie była tak miażdżąca. Po to jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, by dbać o polskich przedsiębiorców, by wielkie międzynarodowe sieci nie dusiły marży do polskiego przedsiębiorcy. Polski przedsiębiorca musi mieć państwo za sobą w walce z wielkimi sieciami. To, co udało się zrobić w ciągu 8 lat można stracić w jeden dzień. Ten dzień wkrótce. To 15 października. Warto dbać o polskich przedsiębiorców, o politykę społeczną, ale też o bezpieczeństwo w kontekście tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. To co tam się dzieje, zagraża naszemu bezpieczeństwo - podkreślił.

Morawiecki ma w planach też m.in. wizytę w zakładach Bumar w Gliwicach.