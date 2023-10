Wraz z Michałem Płocińskim w podcaście podsumował ostatnie tygodnie i miesiące.

Rozmówcy snuli też rozważania co do przyszłości. - To była kampania, w której rzeczywistość między silami politycznymi się faktycznie rozjechała. Spor o opinie czy argumenty zmienił się w dyskusję o rzeczywistości jako takiej - mówił Kolanko.

Rozmowa dotyczyła też znaczenia mediów społecznościowych, podziałów na internetowe bańki i nastrojów w sztabach wyborczych.