To już ostatnie dni kampanii wyborczej. Co szykuje Konfederacja? Z jednej strony nasi rozmówcy liczą na dobre wystąpienie Krzysztofa Bosaka w poniedziałkowej debacie w TVP – takie, które pokaże Konfederację jako siłę, która przełamuje duopol. Z drugiej – Konfederacja szykuje nietypowy objazd kraju w ostatnich dniach. Jak wynika z naszych informacji Sławomir Mentzen w ciągu ostatnich 72 godzin kampanii odwiedzi dziesięć największych miast w Polsce, a podróżować będzie helikopterem. Te ostatnie 72 godziny mają mieć zdaniem polityków Konfederacji kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o wyborców niezdecydowanych.

Politycy Konfederacji, z którymi rozmawialiśmy, uważają, że są niedoszacowani w publicznie dostępnych badaniach oraz że liczą na dwucyfrowy wynik 15 października. – Niedoszacowanie wynika z niskiego tzw. response rate (poziom realizacji próby) w badaniach wśród młodych ludzi. A to jedna z kluczowych grup wyborczych dla Konfederacji. Co więcej, wśród młodych jest trend na konserwatywną, libertariańską postawę. Wykorzystamy to – mówi nam Przemysław Wipler, który jest „jedynką” w w Toruniu.

Konfederacja podaje nazwisko przyszłego marszałka Sejmu

Konfederacja rozpoczęła już przygotowania do czasu po wyborach. I na polityczną rozgrywkę, do której po cichu szykują się już wszystkie partie.

Wspomniany wcześniej Przemysław Wipler oświadczył publicznie kilka dni temu, że kandydatem Konfederacji na marszałka Sejmu może być Krzysztof Bosak. – Zanim wybierzemy premiera, będą inne ważne decyzje – np. wybór marszałka Sejmu. Jeśli będzie pat, to my nie poprzemy nikogo innego niż nasz kandydat do prezydium Sejmu – powiedział Wipler w Radiu ZET.