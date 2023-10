Strategie na debatę. Starcie w TVP niesie ryzyko przede wszystkim dla największych graczy

Co planuje Lewica? – Chcemy dotrzeć do lewicowego elektoratu, który jeszcze na nas nie głosuje, a ogląda TVP – mówi nam jeden z informatorów z okolic Lewicy.

Sondaż: Czy Jarosław Kaczyński słusznie zrezygnował z debaty

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRIS dla „Rzeczpospolitej” i RMF FM wynika, że wyborcy odbierają nieobecność prezesa PiS w debacie TVP z mieszanymi uczuciami, ale w zdecydowanej większości krytycznie. Na pytanie: „W poniedziałkowej debacie wszystkich partii w TVP, prezes PiS Jarosław Kaczyński nie weźmie udziału, mimo, że do studia przybędzie Donald Tusk, jego główny rywal w wyborach. Czy lider PiS podjął słuszną decyzję?”– aż 58,6 proc. respondentów wskazało, że jest to niewłaściwa decyzja. 27,6 proc. ocenia ją pozytywnie, a 13,8 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

Oczywiście stosunek do udziału prezesa PiS w debacie zależy od zapatrywań politycznych pytanego. 64 proc. zwolenników władzy zgadza się z decyzją o niewzięciu w niej udziału, ale 13 proc. – nie, a 22 proc. nie wie, co myśleć. A to oznacza, że spora grupa osób określających się jako popierające obóz władzy jest zdezorientowana lub niezadowolona z ruchu Jarosława Kaczyńskiego.

Wyborcy opozycji krytykują nieobecność prezesa PiS w TVP – 81 proc. tej grupy uważa, że to zła decyzja, 10 proc. twierdzi, że dobra, a 9 proc. nie ma zdania. Niezdecydowani są bardzo podzieleni w opiniach: 39 proc. zgadza się z postępowaniem lidera PiS, 41 proc. uważa jego decyzję za błędną, a 20 proc. nie wie, jaką odpowiedź wskazać.