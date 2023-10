Prawo i Sprawiedliwość prowadzi z poparciem 30 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek o3 pkt. proc. w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca.



Spadek o 1 pkt. proc. notuje też Koalicja Obywatelska, która z poparciem 25 proc. respondentów zajmuje drugie miejsce.



Na trzecim miejscu - Lewica, na którą chce zagłosować 9 proc. pytanych.



Jako ostatnie ugrupowanie do Sejmu dostałaby się Konfederacja, która zyskuje głosy 5 proc. ankietowanych. To minimum, jakie musi osiągnąć, aby wejść do Sejmu, a w omawianym sondażu ugrupowanie to zalicza spadek poparcia o 5 pkt. proc.