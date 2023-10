- Myślę, że wyborcy opozycji czekali na ten moment, by padła jasna deklaracja, że współpracujemy, idziemy obok siebie w tych wyborach, wspólnie po zwycięstwo. A po tym zwycięstwa utworzymy wspólnie rząd. To wczoraj się wydarzyło. To był ten moment, na który wszyscy czekali - mówił też Biedroń. Przed rozpoczęciem marszu taką deklarację przedstawił właśnie Biedroń.



Według szacunków stołecznego ratusza w Marszu Miliona Serc, organizowanym przez PO w Warszawie, wzięło udział milion osób. TVP, powołując się na "nieoficjalne dane policji" podało, że ulicami Warszawy maszerowało 100 tys. osób. Onet szacuje, że w marszu uczestniczyło 600-800 tysięcy osób.

W marszu nie wzięli udział liderzy Trzeciej Drogi - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia.

Robert Biedroń: Trzeba otoczyć kordonem sanitarnym Konfederację i PiS

- Dla nas jako Lewicy najważniejsze w tym Marszu było żeby stanąć na jednej scenie i dać ludziom nadzieję, że współpracujemy i po wyborach chcemy współtworzyć rząd. To było dla nas najważniejsze. Byliśmy tam, aby ludzie zobaczyli, że współpracujemy ze sobą i chcemy współrządzić - mówił też europoseł Lewicy.



Czytaj więcej Wybory Reuters o Marszu Miliona Serc: Setki tysięcy osób na wiecu opozycji w Warszawie "Setki tysięcy osób wzięło udział w wiecu opozycji w Warszawie, na dwa tygodnie przed wyborami, które, jak mówi liberalna Platforma Obywatelska, mogą zdecydować o przyszłości Polski w Unii Europejskiej i jej demokracji" - pisze w depeszy poświęconej Marszowi Miliona Serc agencja Reutera.

Biedroń był pytany dlaczego Lewicy tak bardzo zależy na tej deklaracji o współrządzeniu i o to, czy Lewica nie obawia się, iż po wyborach układ parlamentarny będzie taki, iż ktoś uzna, że opozycja pójdzie "bardziej na prawo" (sugestia, że mogłaby stworzyć koalicję z Konfederacją - red.).