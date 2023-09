Paweł Kasprzak: Aktywiści obywatelscy są w kampanii tłem dla polityków

„Zielona granica” Agnieszki Holland wpływa na kampanię?

Byłem na premierze tego filmu i do tej pory nie mogę złapać oddechu. Powinniśmy bojkotować ludzi, którzy są autorami mowy nienawiści w stosunku do aktorów i reżyserki. Powinniśmy też stać przed prawackimi mediami w proteście, ale nic takiego się nie dzieje. Nikt nie ma na to ochoty, co jest dla mnie przerażające, choć zrozumiałe. To jest przecież brunatna fala. Mamy z nią do czynienia na całym świecie. Pytanie, czym ją zatrzymać. Babciowym? Czy aby na pewno? Może potrzebujemy idei demokracji i liberalizmu w politycznym sensie.

Może trzeba pojechać do Końskich i zapytać, czy ludzie wolą babciowe czy ideę demokracji?

80 proc. polskich obywatelek i obywateli nie wierzy i nigdy nie wierzyło, że polityczna zmiana, nawet jeśli nastąpi, przyniesie zmiany w tych kwestiach, które ich najbardziej bolą: ochrona zdrowia, bezpieczeństwo emerytur. Bardzo słusznie zresztą w to nie wierzą. Gdyby zapytać wyborców PiS i wyborców partii opozycyjnych, czy chcą, aby parlamentarzyści głosowali zgodnie z dyscypliną partyjną i rozkazami wodzów, czy też powinni pytać wyborców, jak mają głosować, i jedni i drudzy, o dziwo, bez różnic opowiedzieliby się za tym rozwiązaniem, które wydaje im się demokratyczne. Cały czas jest mowa o tym, żeby do wyborów nie stawał tylko aparat polityczny, ale również ruch społeczny, który idzie po prawdziwą demokrację. To budzi entuzjazm, ale zaraz potem jest on gaszony przez atmosferę pojedynku między dwoma liderami. W debacie publicznej nie ma żadnej refleksji nad tym, że zwycięstwo jednego czy drugiego niewiele zmieni.

współpraca Karol Ikonowicz