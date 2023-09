KO stawia na marsz 1 października. Co zrobi reszta opozycji?

Drugie pytanie przed sobotnim marszem dotyczy uczestnictwa w nim polityków innych partii opozycyjnych – a przede wszystkim tego, czy liderzy innych partii wystąpią razem z Tuskiem i Trzaskowskim.

Oficjalnie do tego namawiał i apelował współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. – Apeluję do opozycji demokratycznej, apeluję do Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Donalda Tuska. Wszyscy wyborcy oczekują, że damy jasny sygnał, że będziemy współrządzili po wyborach, że 1 października staniemy na jednej scenie jak brat z bratem, jak siostra z siostrą i powiemy: chcemy wziąć odpowiedzialność za Polskę i przyszłość Polski – powiedział Czarzasty w ubiegłym tygodniu.

Czy PSL i Polska 2050 zgodzą się na podpisanie paktu sejmowego

W tej chwili jednak nic nie wskazuje, by liderzy Trzeciej Drogi pozytywnie odpowiedzieli na apel Czarzastego. Trzecia Droga zapowiedziała, że w weekend 1 października jej kandydaci i kandydatki zorganizują „1000 spotkań" w całej Polsce.

– Nie ma takiej możliwości, by liderzy pojawili się na marszu Koalicji Obywatelskiej – ucina w rozmowie z „Rzeczpospolitą” jeden z ważnych polityków PSL. A przesłanie Włodzimierza Czarzastego? – On gra o inny elektorat, my mamy inny. Nie ma to dla naszego projektu żadnego znaczenia – ucina nasz rozmówca.

Tak wygląda sytuacja na tydzień przed marszem. Ale przed 4 czerwca politycy Trzeciej Drogi również zapowiadali swoje wydarzenia odrębne, by pod wpływem sprawy lex Tusk zmienić zdanie.