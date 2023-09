KO przedstawiła listę 100 konkretów, które chce zrealizować w czasie pierwszych 100 dni rządu, która obejmuje m.in. wprowadzenie finansowania in vitro z budżetu, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych i faktyczne zwolnienie z podatku dochodowego osób zarabiających do 6 tys. zł brutto i pobierających do 5 tys. zł brutto emerytury oraz podwyżki dla nauczycieli o 30 proc.



Czytaj więcej Plus Minus Wyborcze konkrety. Sprzeczności Tuska, wypalenie PiS Wypalenie programowe PiS jest do pewnego stopnia zrozumiałe. Bardziej zaskakuje, że mimo ogłoszenia „100 konkretów” tak naprawdę wciąż nie znamy planu rządzenia ekipy Donalda Tuska.

Trzecia Droga zapowiedziała wprowadzenie dwóch niedzieli handlowych w miesiącu, powrót do odliczania składki zdrowotnej od podatku przez przedsiębiorców oraz ułatwienia w rozpoczynaniu działalności gospodarczej.



Z kolei Nowa Lewica proponuje m.in. skrócenie czasu pracy do 35 godzin tygodniowo.



Konfederacja zapowiada obniżkę wydatków państwa, w tym na cele socjalne, dzięki której możliwa będzie obniżka podatków bez zwiększania zadłużenia.



Sondaż: Które partie są dla Polaków wiarygodne w swoich obietnicach?

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy które ugrupowanie, ich zdaniem, jest najbardziej wiarygodne jeśli chodzi o przedstawione obietnice wyborcze.