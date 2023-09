Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list wyborczych

Komitety te spełniły wymagane prawem warunki, to znaczy zebrały pod listami kandydatów do Sejmu ponad 5 tysięcy podpisów osób stale zamieszkałych w danym okręgu, w co najmniej połowie okręgów wyborczych, gdzie zarejestrowane zostały listy.



Kolejne numery otrzymają te komitety, które zarejestrowały swoje listy w więcej niż jednym okręgu.



Wybory parlamentarne za miesiąc. Tego samego dnia - referendum

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się dokładnie za miesiąc - 15 października.



W 41 okręgach wyborczych Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów.



Tego samego dnia odbędzie się referendum, w którym władza zada Polakom cztery pytania:



1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?