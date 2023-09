Wybory 2023. Walka o niezdecydowanych

W ostatnich tygodniach szczególnie istotny okazuje się wątek zagospodarowania osób niezdecydowanych, wśród nich – kobiet. Z opublikowanego pod koniec lipca sondażu CBOS wynika, że większość w wyszczególnionej w badaniu grupie niezdecydowanych stanowią kobiety (62 proc.), a także osoby młode (61 proc.). Co ciekawe, z tego badania wynika też, że połowa wyborców niezdecydowanych mieszka na wsi.

Dlatego trudno się dziwić, że politycy KO prą do zmobilizowania kobiet po stronie Koalicji – oraz jednocześnie zapowiadają walkę o tych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji.

Czytaj więcej Wybory Wybory 2023. Robert Bąkiewicz: Będę bronił praw kobiet Robert Bąkiewicz, kandydat PiS w wyborach do Sejmu i były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości zadeklarował, że będzie bronił praw kobiet.

– Osoby niezdecydowane po tym wszystkim, co w Polsce w ostatnich latach się zdarzyło, to moim zdaniem najczęściej osoby, które nie mają dostępu do prawdy – mówił w czwartek w trakcie konferencji prasowej lider PO Donald Tusk i sugerował, że KO będzie z własnymi informacjami do tych wyborców usiłowała dotrzeć. Podobnie w trakcie wiecu w Radomiu w tym tygodniu Rafał Trzaskowski apelował o to, by przekonywać tych, którzy nie chcą iść na wybory.

Trzaskowski wiecem w Radomiu zainagurował kolejny etap zaangażowania w jesienną kampanię. Następne spotkanie planowane jest w Siedlcach (z pracownikami oświaty), w sobotę Trzaskowski ma wiec wyborczy w Lublinie. Prezydent Warszawy zaczyna więc od terenów, które są trudniejsze dla KO. I podobnie jak inni politycy Koalicji swoje kampanijne przesłanie opiera częściowo też na mobilizacji kobiet.

Wybory 15 października. Walka o głosy kobiet

Jednak walka o dalszą mobilizację damskiej części elektoratu po stronie KO wcale nie będzie taka prosta. Politycy Lewicy, z którymi rozmawialiśmy w kuluarach, przekonywali, że podobny cel mają także oni.