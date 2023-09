Fundacje państwowych firm wykluczone z kampanii referendalnej

Nie przekonuje to opozycji, której zdaniem dojdzie do pomieszania kampanii wyborczej z referendalną i do prowadzenia tej drugiej de facto za publiczne pieniądze. Dlaczego? – Podmioty są uprawnione do prowadzenia nieodpłatnej kampanii w mediach publicznych, jednak mogą też wydawać na kampanię własne środki, i to w sposób nieograniczony. W odróżnieniu od kampanii wyborczej, która jest szczegółowo uregulowana, w tym przypadku mamy wolną amerykankę – mówi Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego.

Udział niektórych fundacji może jednak okazać się utrudniony. W piątek PKW podjęła uchwały odmawiające udziału w kampanii w mediach publicznym trzem z nim: Fundacji Tauron, Fundacji GPW i Fundacji Alior Banku.

Czytaj więcej Wybory Sondaż. Referendum dzieli Polaków i nie mobilizuje elektoratu Pomysł plebiscytu nie mobilizuje elektoratu i nie zwiększa poparcia PiS, dlatego Kaczyński straszy, że jeśli wygra KO, Niemcy wydłużą nam wiek emerytalny.

Z uchwał wynika, że w dwóch przypadkach fundacje zaliczyły kompromitujące wpadki. Fundacja Tauron miała przespać termin na złożenie zawiadomienia, a Fundacja Alior Banku dostarczyć dokumenty, które nie zostały podpisane przez upoważnione do tego osoby. W przypadku Fundacji GPW PKW stwierdziła, że nie prowadzi ona działalności związanej z przedmiotem referendum.

Spółki Skarbu Państwa nie panują nad fundacjami

Czy fundacje wniosą skargi do Sądu Najwyższego? Żadna z nich nie odpowiedziała na nasze pytania. Nawet jeśli się na to nie zdecydują, uprawnionych do prowadzenia kampanii zostanie 12 fundacji, w tym Fundacja PKO Banku Polskiego, Fundacja PZU czy Fundacja Totalizatora Sportowego. Co więcej, uchwały PKW dotyczą tylko kampanii w mediach publicznych. Fundacje Tauron, GPW i Alior Banku mogą wciąż brać udział w kampanii na zasadach ogólnych.

W lipcu opisaliśmy raport NIK, z którego wynika, że spółki SP w praktyce nie nadzorują swoich fundacji, do których przelewają setki milionów. Czy rzeczywiście fundacje wydadzą znaczne środki na kampanię? Wątpi w to Krzysztof Izdebski. – Fundacje muszą liczyć się ze zdaniem akcjonariuszy swoich spółek, a nie zapominajmy, że Skarb Państwa nie jest ich jedynym udziałowcem – zauważa. – Jednak niezależnie od wszystkiego rolą takich spółek nie powinno być mieszanie się w politykę – podkreśla.