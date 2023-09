W Końskich Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje całościowy program wyborczy.

PiS w sobotę zaprezentuje plan na kolejne osiem lat

Wcześniej PiS już przedstawiło cztery konkretne punkty programowe. Teraz, w sobotę, planują zaprezentować cały program. Politycy PiS twierdzą, że ten program obejmuje nie tylko krótką perspektywę, ale także plan na dwie kolejne kadencje, czyli na 8 lat. I w ten sposób chcą pokazać różnice w podejściu z Platformą.

Wybór miejsca konwencji nie jest przypadkowy – odbywa się ona w okręgu Jarosława Kaczyńskiego czyli w okręgu kieleckim. To również miejsce symboliczne w kontekście wypowiedzi Grzegorza Schetyny, byłego lidera Platformy Obywatelskiej, który wskazał na Końskie jako miejsce, gdzie wygrywa się wybory.



Przed II turą wyborów prezydenckich w 2020 roku w Końskich debatę prezydencką zorganizowała TVP, ale wziął w niej wówczas udział tylko prezydent Andrzej Duda (sztaby nie porozumiały się co do warunków debaty, Trzaskowski zapraszał wówczas prezydenta na debatę do Leszna).