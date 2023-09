Możliwy start Bąkiewicza z list Zjednoczonej Prawicy był tematem już w ubiegłym roku. Tuż przed Marszem Niepodległości Michał Wójcik z Suwerennej (wówczas Solidarnej) Polski był pytany, czy jego partia byłaby w stanie współpracować z narodowcami przed kolejnymi wyborami. Minister wyraził zdziwienie „dlaczego pan Bąkiewicz ma być człowiekiem, który politycznie ma być marginalizowany?” - Stworzył coś wielkiego, coś dużego. (...) Ja nie widzę nic takiego, gdzie by pan Bąkiewicz gdzieś naruszał jakieś przepisy, robił coś złego. Dziękuję mu za to, że organizuje ten marsz. Uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa - podkreślał. Dopytywany, czy widziałby Bąkiewicza w Sejmie, minister odparł - A dlaczego nie?

Kiedy PiS przedstawi pełne listy wyborcze

- Jeżeli ktoś jest patriotą, utożsamia się z naszym narodem, nie szkodzi naszemu narodowi, nie donosi na przykład w Brukseli na Polaków, to ja nie widzę żadnego problemu, żeby razem z nami był - mówił w listopadzie ub.r. Michał Wójcik.

W najbliższych dniach – być może już w sobotę – partia Jarosława Kaczyńskiego ma pokazać kompletne listy we wszystkich okręgach wyborczych. Termin ich rejestracji mija 6 września. Do tego czasu możliwe są jeszcze zmiany.