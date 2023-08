Giertych na listach KO. Bugaj: Oburzające. Teraz wiem, że nie poprę nikogo z KO

- Najważniejsze jest, że przechodzi (się - red.) do porządku nad tym, co Giertych robił, jakim był politykiem, jakie niósł ze sobą wartości, na jakich się opierał. Młodzież Wszechpolska to jest tytuł, który ma swoje historyczne zakorzenienie i treść tego zakorzenienia jest dobrze znana, faszystowska. I dzisiaj wydobywanie tego człowieka z odmętów niebytu jest dla mnie niezrozumiałe - mówił prof. Bugaj.

Były poseł wyraził pogląd, że sprawa Giertycha to rezultat tego, że "cała kampania wyborcza Tuska została podporządkowana walce z PiS-em". Ryszard Bugaj ocenił też, że niedawno ogłoszone umieszczenie przez Koalicję Obywatelską na listach wyborczych lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka "podważa wiarygodność Platformy po raz kolejny".

Współzałożyciel Unii Pracy powiedział w wywiadzie, że polityka powinna być merytoryczna i ocenił, że "cała linia" PiS-u i Platformy to "jest wzajemnie na siebie ujadać".