Śmieciowa wojna na słowa. Po raz pierwszy Kamala Harris musiała się zdystansować od Joe Bidena

Portorykańczycy przyznają, że część ich problemów gospodarczych wynika z nieudolnego działania ich władz. Niemniej jednak żart komika na wiecu wyborczym Trumpa wywołał oburzenie wśród społeczności portorykańskiej na wyspie oraz tej mieszkającej na terenie kontynentalnej Ameryki. Słynny rapper Bad Bunny oraz piosenkarz pochodzący z Portoryko Ricky Martin ogłosili poparcie dla Kamali Harris. Dołączył do nich również gwiazdor reggaetonu Nicky Jam, który wcześniej popierał Trumpa, a potem portorykańskiego pochodzenia Jennifer Lopez, która stwierdziła, że „sztab wyborczy Trumpa obraził wszystkich Latynosów, nie tylko tych pochodzących z Portoryko”. Dzień po wiecu przewodniczący Partii Republikańskiej w Portoryko zapowiedział, że wycofa poparcie dla Trumpa, jeżeli ten nie wyrazi skruchy.

Mimo że Portoryko ma status terytorium nieinkorporowanego, jego mieszkańcy są obywatelami amerykańskimi. 3 miliony osób, mieszkające na wyspie, nie może głosować tam na prezydenta, ale ci, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, a jest ich około 5,8 miliona, mogą brać udział w listopadowych wyborach prezydenckich. Wyborcy portorykańskiego pochodzenia, historycznie rzecz biorąc, nie pokazują się tłumnie w punktach wyborczych i głosują na kandydatów demokratycznych, choć kilku republikańskim kandydatom udało się zjednać część głosów ze strony tej grupy demograficznej.

Po raz pierwszy Kamala Harris musiała się zdystansować od Joe Bidena

Donald Trump sam nie przeprosił za obraźliwe słowa, ale pełną parą eksploatuje incydent słowny Joe Bidena. Podczas wirtualnego spotkania z grupą latynoską, Biden w niezgrabnie wypowiedzianym zdaniu, nazwał zwolenników republikańskiego kandydata „śmieciami”. – Joe Biden wielokrotnie powtarzał, że jest prezydentem wszystkich, bez względu na to czy ktoś jest republikaninem czy demokratą – powiedział Biały Dom, tłumacząc, że prezydentowi chodziło o żart Hinchcliffe’a. Choć temu stwierdzeniu przeczą doniesienia, że opublikowany transkrypt z tej rozmowy został zmieniony na korzyść prezydenta.

Tak jak dwa dni wcześniej żart komika na wiecu wyborczym Trumpa, tak potem wypowiedź Bidena znalazła się na nagłówkach doniesień prasowych i skupiła na sobie krytykę. Porównywano ją do równie niefortunnego stwierdzenia Hillary Clinton z 2016 r., która nazwała zwolenników Trumpa „deplorables”, czyli „godnymi pożałowania”.

– Nazwał was śmieciami. I to z pełną intencją – mówi Trump, który na wiecu wyborczym w Green Bay w Wisconsin, zaprezentował się na śmieciarce w odblaskowej kamizelce pracownika sanitarnego i z napisem na pojeździe “Trump Make America Great Again 2024”. – Jak wam się podoba moja śmieciarka? To na cześć Kamali i Joe Bidena – powiedział kandydat republikański.