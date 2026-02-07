Z medialnych informacji wynika, że Władysław P. prawdopodobnie wyjeżdżał na Białoruś. Zaś fakt, że nie mógł stamtąd wrócić, bo została zamknięta granica (to miało miejsce we wrześniu 2025 r.) spowodował, że polskie służby się nim zainteresowały. Jeżeli jest to prawda, to może świadczyć, że osłona kontrwywiadowcza MON jest dziurawa. Czy pracownicy resortu nie muszą zgłaszać faktu wyjazdu za granicę?

Z dotychczasowych informacji wynika, że wysłanie korespondencji do MON o pobycie w na Białorusi i utrudnionym powrocie z powodu zamknięcia granicy, nie było głównym powodem zainteresowania się tą osobą przez kontrwywiad. Ta sprawa mogła być prowadzona mniej więcej od połowy 2024 r.. To może wskazywać na inną sytuację, która doprowadziła do zainteresowania się tym człowiekiem.

Problem wyjazdów pracowników resortu obrony narodowej wymaga szczególnego nadzoru i uwagi. Z Ustawy o Obronie Ojczyzny, a także poprzedniej ustawy o służbie żołnierzy zawodowych, wynika, że żołnierze muszą informować i prosić o zgodę na wyjazd zagraniczny w każdym przypadku, a dowódca ma możliwość odmowy, a także we współpracy z kontrwywiadem wojskowym oceny ryzyko wyjazdu. To jest jasno uregulowane. Natomiast takie przepisy nie dotyczą pracowników cywilnych resortu obrony narodowej i Sił Zbrojnych. Nie ma przepisów zakazujących takich wyjazdów, ale są pewne wytyczne w tym zakresie. Niemniej w mojej ocenie nie ma idealnego systemu, który ten problem rozwiązuje. To jest moim zdaniem wyzwanie dla osób, którym bezpieczeństwo państwa leży na sercu.

Nie należy do standardu pracy służb specjalnych, aby dopuszczać do sytuacji kiedy zwerbowana osoba podróżuję do kraju , którego służby ją zwerbowały Płk. rez. Łukasz Paczesny

Dziwi mnie ta historia, bo zwykle spotkania z agentem odbywają się w krajach trzecich, a nie w tych, z którymi on współpracuje.

Na tym etapie postępowania trudno jest określić, czy tych wyjazdów było dużo, czy tylko jeden. Nie wiadomo też, od kiedy do nich dochodziło. Świat służb wywiadowczych jest bardziej skomplikowany. Można sobie wyobrazić i taką sytuację, że ta osoba z jakiegoś powodu na Białoruś mogła pojechać. Czasem mogło to wynikać np. z powiązań rodzinnych i wtedy takie wyjazdy mogły być naturalne. Nie znamy historii tego człowieka, dlatego trudno jest to jednoznacznie ocenić.

Ale ma pan rację, że nie należy do standardu pracy służb specjalnych, dopuszczanie do sytuacji, gdy dana osoba podróżuje do kraju, którego służby ją zwerbowały. Literatura dotycząca szpiegostwa podaje jednak różne przykłady, gdy takie osoby czasami wyjeżdżają do krajów podwyższonego ryzyka.

Aresztowany urzędnik miał pracować w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON, to kluczowa komórka tego resortu. Do jakich informacji mógł mieć dostęp?

Sam fakt posiadania dostępu do informacji niejawnych na poziomie „tajne”, nie oznacza wcale, że taka osoba jest z tymi informacjami zapoznawana. Po prostu czasami takie poświadczenia wydaje się osobom, które na przykład przebywają w jakichś strefach bezpieczeństwa. Na razie na ten temat pojawiają się rozbieżne informacje.