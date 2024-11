Wojsko ma nadmiar chętnych, poprawi jednak jakość szkolenia

Ilu ochotników zgłosiło się w 2024 r. do wojska

Od 1 stycznia 2024 r. 28 283 ochotników rozpoczęło szkolenie podstawowe w ramach DZSW; 17 269 ochotników rozpoczęło szkolenie specjalistyczne (po zaliczeniu szkolenia podstawowego, to też ochotnicy na szkolenie specjalistyczne powołani z pasywnej rezerwy); a 9 648 zostało powołanych do zawodowej służby wojskowej w trakcie trwania szkolenia specjalistycznego.

Z kolei 8 924 zostało powołanych do Terytorialnej Służby Wojskowej w innym trybie niż po zakończeniu szkolenia specjalistycznego, oraz 8 144 zostało powołanych do Zawodowej Służby Wojskowej w innym trybie niż po zakończeniu szkolenia specjalistycznego.

Czytaj więcej Wojsko Szef Sztabu Generalnego przyznaje: Wojna realnie nam zagraża – Komunikujemy sprawy jasno: jeśli nas zaatakujecie, będziemy walczyć o każdy centymetr naszego terytorium – mówi generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

– Jesteśmy zaskoczeni liczbą kandydatów szczególnie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – mówi nam wysoki rangą oficer Wojska Polskiego. W przyszłym roku do zawodowej służby wojskowej nie będą już powoływani ci, którzy wcześniej nie zaliczyli szkolenia specjalistycznego, które trwa do 11 miesięcy. Wyjątki będą dotyczyły tylko najzdolniejszych kandydatów. Armii bowiem zależy na poprawieniu „jakości” żołnierzy, którzy trafiają do jednostek wojskowych. Przypomnijmy, że co trzeci żołnierz rezygnuje ze służby w czasie pierwszych trzech lat po podpisaniu kontraktu. To oznacza, że albo nie sprawdzają się w wojsku i armia z nich rezygnuje, albo odchodzą, bo wojsko nie spełnia ich oczekiwań.

Co się zmieni w szkoleniu wojskowym

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP powiedział m.in. że dzisiaj armia koncentruje się na zmianach programu szkolenia żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowe oraz nowym modelu szkolenia rezerw.