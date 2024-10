Osoby z niepełnosprawnościami nie powinny stawać przed komisją wojskową

Przygotowali oni poprawkę do ustawy o obronie ojczyzny. – Sytuacja, w której osoba z trwałą niepełnosprawnością, np. poruszająca się o kulach, musi stawić się przed komisją wojskową,by przynieść jej papierową dokumentację, jest absurdalna. Tym bardziej że dane o niepełnosprawnościach zbieramy przecież w odpowiednim systemie. Polskie państwo musi odejść od absurdalnych scen, w których człowiekowi poruszającemu się na wózku mówi „wydrukuj nam internet i przynieś na komisję, zobaczymy czy nadajesz się do piechoty” - przekonuje posłanka partii Razem Marcelina Zawisza.

Wojsko niech zasysa informacje z systemu

Posłowie tej partii proponują, aby wojskowe centra rekrutacyjne „zasysały” informację o niepełnosprawności z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności. – Dane osób z niepełnosprawnością są już gromadzone – przypomina Łukasz Garczewski, działacz partii Razem z Poznania, aktywista na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami ze stowarzyszenia Żurawinka. I dodaje, że dzięki dostępowi do nich weryfikacja statusu wezwanych jest możliwa zdalnie, bez udziału zainteresowanych i konieczności dostarczania dokumentów.

W uzasadnieniu do poprawki czytamy, że nowy przepis wyłączy osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną z obowiązku służby wojskowej.

Czy osoby z niepełnosprawnością muszą się stawiać przed komisją wojskową

Warto przypomnieć, że już w poprzednim roku zostały wprowadzone pewne zmiany, po uchwaleniu 17 sierpnia 2023 r. nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw. Z przepisów wynika, że przed komisją nie muszą się stawiać osoby, w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników; całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.