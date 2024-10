Znaleziono szczątki ludzi na terenie byłego poligonu pod Łodzią

Archeolodzy i naukowcy z IPN znaleźli rzeczy osobiste ofiar zbrodni

Podczas prowadzonych prac odnaleziono kilka jam grobowych. Obok szczątków naukowcy znaleźli rzeczy osobiste m.in. obuwie, pozostałości ubrań, grzebień, szczoteczka do zębów, protezy zębowe, okulary, dewocjonalia oraz guziki z orzełkiem czyli z wojskowego płaszcza. Prace na poligonie zabezpieczali saperzy z I Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej.

Prace na terenie tego poligonu prowadzone są już od 2008 roku. Na terenie tego poligonu znaleziono już szczątki ponad stu osób, ofiar zbrodni niemieckich i powojennego aparatu bezpieczeństwa.

Dzięki tym pracom tożsamość odzyskali m.in. zasłużeni mieszkańcy Łodzi: Władysław Krzemiński, Stanisław Sapociński, Henryk Szulc i Tomasz Wilkoński.

Kim był, i jak zginął kapitan Sojczyński „Warszyc”

Naukowcy mają też nadzieję, że są tam szczątki Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”, legendarnego dowódcy AK (był m.in. szefem Kedywu w obwodzie Radomsko, dowodził batalionem 27. Pułku Piechoty AK), który po wojnie kontynuował działalność w organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie. Został on aresztowany przez ubeków w Częstochowie. W grudniu 1946 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi skazał go na karę śmierci (oskarżał go prokurator Czesław Łapiński, ten sam, który wnosił o karę śmierci dla rotmistrza Witolda Pileckiego). Wyrok został wykonany w lutym 1947 r., a ciało zabitego pochowane w bezimiennej mogile. W 2009 r. „Warszyc" został decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego awansowany do stopnia generała brygady.

Dopiero po przeprowadzeniu badań antropologicznych i genetycznych będzie wiadomo czy teraz odnaleziono szczątki tego żołnierza.