MON: Lepiej zmienić uczelnię niż przerywać studia

Resort zapewnia jednocześnie, że kandydaci na studia byli informowani przez Wojskowe Centra Rekrutacyjne i uczelnie wojskowe o braku podstaw prawnych do powołania ich po raz kolejny do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia – bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego.

Koszty kształcenia na uczelni wojskowej

Resort obrony tłumaczył nam, że obowiązujące dzisiaj przepisy są skierowane głównie przeciwko tzw. wiecznym studentom, którzy przerywają studia, aby podejmować je na nowo. Resort wskazywał, że podchorążowie na pierwszym roku dostają miesięcznie do ręki ok. 6 tys. zł, ale w sumie miesięczny koszt ich utrzymania przez podatnika to ok. 14 tys. zł.

Zdaniem urzędników takie osoby „blokują miejsca” tegorocznym maturzystom i powodują, że komplikuje się możliwość wypełnienia ustalonych przez MON limitów przyjęć na studia wojskowe. Po prostu w kolejnych latach nie można uzupełnić wakatu, który powstał po pierwszym roku.

W tym roku na jedno miejsce w uczelni wojskowej ubiegało się średnio ponad dwóch kandydatów, ale w przypadku Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie ponad sześciu kandydatów.