Jak powiedział gen. Kraszewski, nasze państwo jest dość dobrze ulokowane, jeśli chodzi o rozwiązania i implementację w obszarze dronów bezzałogowych. – Dalszy rozwój i decyzja nowego rządu o tym, żeby stworzyć wojska dronowe jest decyzją dobrą, bo daje gwarant tego, że wojska będą się rozwijały zgodnie ze standardami NATO – tłumaczy. – Musimy jeszcze wypracować technologie i rozwiązania pozwalające na zarządzanie rojem. Mówimy też o możliwości oddziaływania na roje dronów przeciwnika. To dwa obszary, które powinniśmy rozwijać.

Dwa skuteczne systemy antydronowe

Dodał, że z pewnym niepokojem patrzy na bezzałogowce. – Między innymi z tego powodu, że zbliżamy się do punktu, gdzie dron odrzutowy o zasięgu 300 km ma zasięg adekwatny do ATACMSa – tłumaczył. – Cena takiego drona z głowicą bojową to około 100 tysięcy dolarów. Biorąc pod uwagę, że rakieta ATAAMS do systemu HIMARS kosztuje około dwóch milionów dolarów to łatwo sobie policzyć, ile takich dronów kamikadze można wysłać. Nasze rozwiązanie stricte polskie pozwala na zabranie 45 kilogramów materiału wybuchowego. Siła rażenia zaczyna się robić znacząca – dodał.

Aby wystrzelić jeden ATACMS za 2 miliony dolarów, musimy mieć sprzętu za jakieś 30-40 milionów dolarów gen. bryg. rez. Jarosław Kraszewski

Podkreślił, że do wystrzelania drona nie potrzeba wyrzutni, która ma swoją cenę, nie potrzeba też zaawansowanych systemów kierowania ogniem i dowodzenia, radarów balistycznych, ani stacji meteorologicznych. – Aby wystrzelić jeden ATACMS za 2 miliony dolarów, musimy mieć sprzętu za jakieś 30-40 milionów dolarów. To multiplikuje ilość dronów, które można wysłać w tej cenie. Tu potrzeba jedynie kawałek polany i pickupa, który tego drona przewiezie –wyliczał generał.

Dodał, że zna dwa skuteczne systemy antydronowe. – System mini gun, który pozwalają na wystrzelanie około 3000 pocisków na minutę w powietrze i to tworzy chmurę, przez którą ciężko będzie przejść jakiemukolwiek obiektowi latającemu. Drugi system to system polskiej firmy – system SKYctrl, który bazuje na jammerach. Zwala wszystko, co ze strony przeciwnika nadlatuje – powiedział Kraszewski.