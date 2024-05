Wyboru dokonali szefowie sztabów państw członkowskich NATO. Generał Sławomir Wojciechowski miał dwóch kontrkandydatów – generałów ze Słowenii i Irlandii, i ten drugi, generał Sean Clancy, zyskał większość. Co ważne, Polak przegrał już w pierwszej turze, do drugiej przeszli jego kontrkandydaci. Głosowanie było tajne, każdy mógł wskazać dwóch kandydatów w kolejności preferencji. Irlandczyk przejmie obowiązki 1 czerwca 2025 r. od aktualnego szefa EUMC austriackiego generała Roberta Briegera. Jego kadencja będzie trwała trzy lata.

Wybór szefa Komitetu Wojskowego UE. Jak przebiegała kariera generała Sławomira Wojciechowskiego?

Polski kandydat jest generałem broni – nominację otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy dziesięć dni temu, właśnie w oczekiwaniu na nominację w Unii Europejskiej. Generał Wojciechowski zajmował wcześniej stanowiska Dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP, czy Dowódcy Grupy Bojowej UE. Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie w Akademii Sztuki Wojennej. Jest doświadczonym wojskowym, ale na jego niekorzyść mógł zadziałać fakt, że nie jest szefem Sztabu Generalnego. To co prawda nie jest formalny wymóg, ale utarty zwyczaj – szefowie sztabów generalnych państw członkowskich wybierali zawsze przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej ze swojego grona. To mogła być istotna przeszkodą, ale otoczenie generała przed wyborem nieoficjalnie przekonywało, że jego wybór jest gwarantowany. Tymczasem Wojciechowski przegrał w pierwszej turze, co świadczy o fatalnej ocenie sytuacji przez polskich dyplomatów. Być może dostali zapewnienia o poparciu dla Polaka, ale ostatecznie, w tajnym głosowaniu, te obietnice nie zostały dotrzymane. Z dziennikarzami rozmawiali słoweńscy dyplomaci. Oni też byli pewni zwycięstwa swojego kandydata Roberta Glavasa i zaskoczeni jego porażką.

Polak przegrał w I turze, co źle świadczy o ocenie sytuacji naszych dyplomatów

Unia Europejska nie ma kompetencji w dziedzinie obronności, zatem działania Komitetu Wojskowego UE i jego szefa nie są szerzej znane. Z definicji jest on organem doradczym w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa Unii. Kieruje wszystkimi działaniami wojskowymi w ramach UE, w szczególności planowaniem i realizacją misji i operacji wojskowych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz rozwojem zdolności wojskowych.