Europa tworzy tarczę przeciw rosyjskim pociskom hipersonicznym Kindżał

Zarządzanie programem HYDEF zostało powierzone hiszpańskiej firmie SMS, za proces wdrożenia technicznego - od opracowania kompletnego systemu po element przechwytujący - odpowiada niemiecki producent systemów obrony powietrznej, Diehl Defence.

System ma być zdolny do wykrywania i przechwytywania hipersonicznych pocisków manewrujących (HCM), a także nadzwyczaj zwrotnych hipersonicznych pojazdów szybujących (HGV). Zadanie to ma zostać zrealizowane poprzez stworzenie sieci czujników, w tym umieszczonych w przestrzeni kosmicznej, oraz systemu przechwytującego, który zostanie rozmieszczony (tam, gdzie to możliwe) w oparciu o istniejące systemy dowodzenia i kontroli NATO BMD.

Ile kosztuje program?

Program HYDEF uruchomiono po podpisaniu umowy w lipcu 2022 r., kiedy Komisja Europejska ogłosiła program HYDEF zwycięzcą ogólnoeuropejskiego przetargu. Umowa w Bonn została podpisana 31 października 2023 r.

Projekt HYDEF jest powiązany z unijnym programem PESCO (Timely Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance, TWISTER) i ma na celu rozwój koncepcji endoatmosferycznego systemu przechwytywania dla obrony powietrznej. Budżet programu to 110 milionów euro (489 mln zł), z czego 100 milionów euro (444 mln zł) jest współfinansowane przez Europejskie Fundusze Obronne (EFR).