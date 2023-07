Oczy wojska skierowane na Białoruś. To największe zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa

Gdzie ma stacjonować nowa dywizja

W przyszłości dywizja ta głównie będzie operowała na terenie województwa podlaskiego, ale też na Mazowszu, Warmii i Mazurach oraz województwie kujawsko-pomorskim. Wojsko będzie stacjonowało m.in. w Grajewie, w Siemiatyczach, w Czerwonym Borze, Ślubowie, Białymstoku, Iławie, Brodnicy, Chełmnie, Łomży, Wielbarku i Ostrołęce. Elementem dywizji będzie batalion czołgów, lokowany w Ciechanowie, gdzie jednocześnie znajdzie się dowództwo i sztab dywizji (teraz ma siedzibę w Warszawie).

Gen. bryg. Norbert Iwanowski, dowódca 1 DPL w rozmowie z Polską Zbrojną wyjaśnił, że bardzo ważna ma być „duża mobilność pododdziałów”. - Mam tu na myśli zwłaszcza pododdziały brygady zmotoryzowanej, która powstaje w Kolnie i Grajewie. Jeżeli naruszone będzie bezpieczeństwo w obszarze nadgranicznym, to właśnie siły m.in. z tej jednostki wojskowej, wyposażonej w kołowe transportery opancerzone, w pierwszej kolejności będą musiały odpowiedzieć na zagrożenie. W tym miejscu należy wspomnieć jeszcze o innym ważnym aspekcie, czyli zdolności do stworzenia silnego oporu: zapory w postaci brygady pancernej w Czerwonym Borze, wyposażonej m.in. w czołgi K2 i BWP. Brygady te będą utrzymywały wysoki stopień gotowości, by odpowiednio szybko reagować na zaistniałą sytuację – opisuje dowódca.

Jak będzie wyposażona 1 Dywizja Piechoty Legionów

Generał Iwanowski wspomniał m.in. o koreańskich czołgach K2, wyrzutniach rakiet K239 Chunmoo, armatohaubicach K9, KTO Rosomak. Kiedy dywizja osiągnie ona gotowość bojową? Tego resort obrony nie precyzuje, chociaż wiadomo, że 300 tysięczna armia ma powstać do 2035 roku. Realnie trzeba założyć, że budowa dywizji potrwa co najmniej kilka lat.