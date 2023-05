Wojsko nie wyklucza masowych szkoleń Polaków

Gen. Wiesław Kukuła, dowódca generalny, w wywiadzie dla „Polski Zbrojnej”, charakteryzując system szkolenia, zarysował zmiany, nad którymi pracuje: – W moim zamyśle model transformacji zakłada stopniowe odchodzenie od modelu szkolenia pasywnych rezerw na rzecz szkolenia rezerwistów aktywnych, trwale przypisanych do jednostek wojskowych, w których przez lata rozwijają oni swoje kompetencje i modeluje się ich kariery.

Pomimo jednoznacznych wniosków z wojny obronnej Ukrainy ta zmiana wydaje się trudna do wdrożenia. – Od pewnego czasu obserwuję dyskusję ekspertów postulujących przywrócenie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej – dodał. I stwierdził: – W czasie tej dyskusji zupełnie ignoruje się alternatywne do poboru rozwiązania związane na przykład z obowiązkowym, ale krótkotrwałym wojskowym szkoleniem podstawowym obywateli i ich dalszą obowiązkową służbą w aktywnej rezerwie. A przecież takie rozwiązanie może być zdecydowanie lepszą, mniej uciążliwą dla obywateli i bardziej efektywną alternatywą dla obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej – powiedział generał Kukuła.

Czy to oznacza, że armia prowadzi prace nad pewną formą przywrócenia poboru? Zapytaliśmy o to resort obrony, ten skonsultował się ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego oraz Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, które jest odpowiedzialne za szkolenie żołnierzy. Odpowiedź ze strony MON jest jednoznaczna: „obecnie nie toczą się żadne prace dotyczące wprowadzenia obowiązkowego, krótkotrwałego wojskowego szkolenia podstawowego”. „W debacie publicznej pojawiają się różne pomysły i rozważania ekspertów dotyczące efektywnego budowania systemu rezerw, do których odniósł się Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych RP. Warto również podkreślić, że cały czas zwiększamy pulę stanowisk dostępnych dla aktywnych rezerwistów, starając się zdecydowanie zwiększyć ich kompetencje i silnie zintegrować z jednostkami wojskowymi. Takie możliwości daje ustawa o obronie Ojczyzny” – odpowiedziało nam Centrum Operacyjne MON.

Warto jednak przypomnieć, że armia robi już pierwszy krok w tym kierunku. Otóż od kilku dni resort obrony wprowadza program „Trenuj jako żołnierz”. To nic innego jak 16-dniowa wersja szkolenia podstawowego wprowadzana dla ochotników. Po zakończeniu cyklu szkolenia taka osoba złoży przysięgę i zostanie przesunięta do rezerwy pasywnej. „Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego” – informuje resort obrony.