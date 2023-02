Liczba cywilów pracujących na rzecz armii spada pomimo tego, że szef MON Mariusz Błaszczak zapowiada zwiększenie armii do 300 tysięcy. Z tego co podaje resort obrony „osób pod bronią” jest teraz ok. 164 tysiące.

Liczba wakatów wśród pracowników cywilnych wojska wynosi 2 723. Z danych które otrzymaliśmy z ministerstwa obrony wynika, że na koniec roku zatrudnionych było 44 682 osoby, a ustalony limit zatrudnienia wynosił 47 405 osób. Dla porównania (dane NIK) pod koniec 2021 roku zatrudnionych było 45 376 osób, a w 2020 r. 45 312. To oznacza, że jest najniższe od trzech lat.

Z danych NIK do których dotarliśmy wynika, że Mariusz Błaszczak docenia finansowo zatrudnionych w Urzędzie MON. Przeciętne wynagrodzenie w tej komórce w 2021 r. wyniosło 10 515,77 zł, w urzędzie tym w 2021 r. pracownicy wojska dostali nagrody średnio w wysokości 11 889, 47 zł. Tymczasem MON podał nam, że w poprzednim roku przeciętne wynagrodzenie cywilnego pracownika wojska wyniosło ok. 5 773 zł brutto.

Przypomnijmy, że w poprzednim roku z wojska odeszła rekordowa liczbą żołnierzy. Z danych do których dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że mundur zdjęło 15 900 żołnierzy zawodowych i ochotników z WOT. Tylko w styczniu tego roku z wojska odeszło dodatkowo 4392 żołnierzy zawodowych.

