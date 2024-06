Jak miał wspominać „Kuro”, na jego wątpliwości, czemu „Taki” omawia swoje przestępcze interesy przy Ignatowej, ten miał odrzec „nie martw się, ona jest już martwa”. „Kuro”, który pod koniec 2022 r. miał rozmawiać o „Takim” z CIA, został w maju 2023 r. zamordowany wraz z żoną i dwoma najemnikami w swojej rezydencji w Kapsztadzie. Południowoafrykańska policja wciąż nie znalazła sprawców.

Zdaniem Iwana Hristanowa, byłego bułgarskiego wiceministra, który rozpracowywał siatkę rzekomo stworzoną przez „Takiego” do korumpowania urzędników państwowych, za zabójstwem „Kury” stoi nie kto inny, jak sam szef bułgarskiej mafii. Według niego zlikwidowani musieli zostać wszyscy, którzy o „Takim” wiedzieli zbyt wiele, a samo zabójstwo miało być przestrogą dla innych, którzy ośmieliliby się rozmawiać o nim z organami ścigania.

„Królowa Kryptowalut” Ruża Ignatowa nie żyje czy próbuje zmylić śledczych?

Tymczasem Dimitar Stojanow twierdzi, że dokumenty i jego rozmowy wskazują, że od momentu zniknięcia Ignatowej z jej bułgarskich posiadłości korzystają osoby powiązane z „Takim”. Jak dodatkowo przyznaje dziennikarz, od czasu pierwszych publikacji o związkach „Takiego” z domniemanym zabójstwem twórczyni OneCoina on i jego koledzy zaczęli otrzymywać groźby śmierci, co zmusiło go do czasowego opuszczenia Bułgarii.

Do tej pory w związku z tą sprawą „Taki” nie został aresztowany – nie został zresztą skazany w żadnej innej. Śledczy podkreślają, że nie ma przesłanek, by wnieść przeciwko niemu oskarżenie, tym bardziej że ciało Ignatowej nie zostało odnalezione. Mimo to z hipotezą zabójstwa zgadza się również Richard Reinhardt, były śledczy IRS, amerykańskiej agencji zajmującej się ściganiem przestępstw skarbowych. Według niego taki scenariusz dobrze wpisuje się w schematy działania karteli narkotykowych.

– Zważywszy na brutalność karteli, jeśli „Taki” uznał, że ona mu zagraża, zapewne wolał się jej pozbyć, niż zostać aresztowany – zauważa Reinhardt w rozmowie z BBC.