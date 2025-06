Z początkiem nowego tygodnia inwestorzy nieco łaskawiej spoglądają na złotego, który wyraźnie zyskuje względem najważniejszych walut. Inwestorzy zdają się bagatelizować wydarzenia w krajowej polityce, choć w zeszłym tygodniu był to główny czynnik słabości złotego.

Jak na razie zdają się nie przejmować zaplanowanym na środę głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu. Najwyraźniej rynek uznał, że ryzyko związane z jego upadkiem jest niewielkie.

Złoty korzysta ze słabości dolara

Umocnieniu krajowej waluty sprzyjają czynniki globalne. Złoty wykorzystuje globalną słabość dolara odrabiając zeszłotygodniowe straty względem amerykańskiej waluty. W godzinach przedpołudniowych kurs dolara w stosunku do złotego zniżkował do poziomu 3,74 zł. Spadki notuje także euro, za które płacono nieco ponad 4,27 zł. Z kolei notowania franka szwajcarskiego zniżkowały do ok. 4,56 zł.

Na rynku globalnym inwestorzy odwrócili się od dolara, czego potwierdzeniem jest wystrzał notowań pary euro-dolar powyżej poziomu 1,14. Poprawa globalnych nastrojów może mieć związek z rozpoczynającą się kolejną rundą negocjacji handlowych USA-Chiny, w czym inwestorzy upatrują szansę na zawarcie jakiegoś wstępnego porozumienia.