Kurs złotego lekko koryguje ostatnie umocnienie

To miał być spokojny dzień na rynku walutowym i taki też był. Złoty przez cały dzień notował symboliczne zmiany. Początek dnia przyniósł nawet jego lekkie umocnienie, ale w drugiej części sytuacja się zmieniła i złoty tracił na wartości.

Z czego wynikają niewielkie zmiany kursu złotego

I w tym przypadku można jednak mówić o niewielkim ruchu i nieznacznej korekcie ostatniego umocnienia. Po południu dolar drożał o 0,2 proc. do 3,98 zł. Euro zyskiwało 0,1 proc. do 4,31 zł. Frank zyskiwał na wartości 0,2 proc. i jego wycenia sięgnęła 4,52 zł.

Niewielkie zmiany we wtorek to efekt ubogiego kalendarza makroekonomicznego, a także nieznacznych ruchu na rynku dolara. Główna para walutowa EUR/USD miała we wtorek wyraźny problem z obraniem kierunku. Nadal utrzymuje się w przedziale 1,08 — 1,09.

Jakie są zagrożenia dla notowań złotego

Chwilowa korekta, dodatkowo niewielkich rozmiarów, nie ma oczywiście wpływu na długoterminowe postrzeganie złotego. Większość ekonomistów spodziewa się, że nasza walut nadal będzie pozostawała silna. Przemawiać za tym ma jastrzębia polityka Rady Polityki Pieniężna, czy też napływ pieniędzy z KPO.