Z rana złoty nieco tracił na wartości, ale po słabości krajowej waluty nie ma już śladu. Co więcej, kursy głównych walut zniżkują. EUR/PLN osuwa się o 0,18 proc., do 4,31 zł, z kolei USD/PLN sięga 3,985 zł, co oznacza spadek o 0,23 proc.

Reklama

Czytaj więcej Polityka KPO. Von der Leyen: UE odblokuje 137 mld euro dla Polski. Tusk: Mamy to! Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem i szefem rządu Belgii Alexandrem De Croo ws. m.in. KPO poinformowała, że unijne pieniądze dla Polski zostaną odblokowane. Chodzi o 137 mld euro - zaznaczyła. - Mamy to! - wyraził zadowolenie Tusk.

W południe szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas wizyty w Warszawie zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu zostaną podjęte dwie decyzje, które uwolnią do 137 mld euro środków z funduszy europejskich dla Polski.