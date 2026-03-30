Chodzi o opracowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości propozycję nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, której głównym celem jest centralizacja list biegłych w Rejestrze Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (ROBUS).

Reklama Reklama

Dane osobowe biegłych sądowych trafią na centralną elektroniczną listę

Zgodnie z projektem do funkcjonującego już systemu mają trafić dane osobowe około 13 tys. biegłych sądowych. Na elektronicznej liście mają się znaleźć dane dotyczące biegłego:

– imię i nazwisko,

– numer PESEL,

– adres do korespondencji,

– adres poczty elektronicznej i numer telefonu,

– termin, do którego biegły sądowy został ustanowiony,

– dane dotyczące specjalizacji.

Co do zasady dane te mają być udostępniane sądom, prokuraturze i ministrowi sprawiedliwości. Inni zainteresowani będą mieli dostęp do informacji z wyłączeniem: numeru PESEL, adresu do korespondencji i ewentualnie adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

Administratorem centralnej listy biegłych ma być minister sprawiedliwości, a prezesi sądów pełnić będą funkcję współadministratorów danych osobowych. Będą też zobowiązani do pozyskania od biegłych danych i wprowadzenia ich na centralną listę. Według MS proponowane zmiany przyspieszą budowę rejestru biegłych sądowych i instytucji opiniujących zawartych w obszernej reformie systemu biegłych, nad którą od kilkunastu miesięcy pracuje resort.

– Proponowane obecnie rozwiązania nie są sprzeczne z założeniami projektu ustawy o biegłych sądowych oraz instytucjach opiniujących w zakresie istnienia centralnej listy biegłych sądowych i jej informatyzacji, przeciwnie, stanowią krok w kierunku stanu prawnego planowanego w tej ustawie. Skutki proponowanych zmian legislacyjnych w postaci powstania listy biegłych sądowych prowadzonej w systemie teleinformatycznym nie zostaną zatem zaprzepaszczone nawet po wprowadzeniu ustawy o biegłych sądowych oraz instytucjach opiniujących – argumentuje resort.

Osoby głuche zyskają nowe prawo. Bezpłatny tłumacz języka migowego w sądzie

Elektronizacja centralnej listy biegłych to nie jedyny cel proponowanej noweli. Przepisy zakładają też zapewnienie osobom głuchym bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego w postępowaniach sądowych na takich samych zasadach, na jakich osoby niewładające w wystarczającym stopniu językiem polskim korzystają z pomocy tłumacza języka naturalnego.

Jak wskazuje resort, ta zmiana jest wynikiem uwzględnienia petycji Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych. W jej efekcie wdrożony ma być jednoznaczny przepis dotyczący prawa do udziału w postępowaniu osoby głuchej z bezpłatną pomocą tłumacza języka migowego. Dzięki tej modyfikacji – według ministerstwa – zniknie też bariera dla osób głuchych w dochodzeniu swoich praw ze względu na ewentualne dodatkowe koszty związane z udziałem tłumacza języka migowego w postępowaniu.

Resort zakłada, że przepisy zostaną przyjęte przez rząd i trafią do Sejmu w drugim kwartale tego roku.

Etap legislacyjny: konsultacje