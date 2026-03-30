Chodzi o opracowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości propozycję nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, której głównym celem jest centralizacja list biegłych w Rejestrze Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (ROBUS).
Zgodnie z projektem do funkcjonującego już systemu mają trafić dane osobowe około 13 tys. biegłych sądowych. Na elektronicznej liście mają się znaleźć dane dotyczące biegłego:
– imię i nazwisko,
– numer PESEL,
– adres do korespondencji,
– adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
– termin, do którego biegły sądowy został ustanowiony,
– dane dotyczące specjalizacji.
Co do zasady dane te mają być udostępniane sądom, prokuraturze i ministrowi sprawiedliwości. Inni zainteresowani będą mieli dostęp do informacji z wyłączeniem: numeru PESEL, adresu do korespondencji i ewentualnie adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
Administratorem centralnej listy biegłych ma być minister sprawiedliwości, a prezesi sądów pełnić będą funkcję współadministratorów danych osobowych. Będą też zobowiązani do pozyskania od biegłych danych i wprowadzenia ich na centralną listę. Według MS proponowane zmiany przyspieszą budowę rejestru biegłych sądowych i instytucji opiniujących zawartych w obszernej reformie systemu biegłych, nad którą od kilkunastu miesięcy pracuje resort.
– Proponowane obecnie rozwiązania nie są sprzeczne z założeniami projektu ustawy o biegłych sądowych oraz instytucjach opiniujących w zakresie istnienia centralnej listy biegłych sądowych i jej informatyzacji, przeciwnie, stanowią krok w kierunku stanu prawnego planowanego w tej ustawie. Skutki proponowanych zmian legislacyjnych w postaci powstania listy biegłych sądowych prowadzonej w systemie teleinformatycznym nie zostaną zatem zaprzepaszczone nawet po wprowadzeniu ustawy o biegłych sądowych oraz instytucjach opiniujących – argumentuje resort.
Elektronizacja centralnej listy biegłych to nie jedyny cel proponowanej noweli. Przepisy zakładają też zapewnienie osobom głuchym bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego w postępowaniach sądowych na takich samych zasadach, na jakich osoby niewładające w wystarczającym stopniu językiem polskim korzystają z pomocy tłumacza języka naturalnego.
Jak wskazuje resort, ta zmiana jest wynikiem uwzględnienia petycji Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych. W jej efekcie wdrożony ma być jednoznaczny przepis dotyczący prawa do udziału w postępowaniu osoby głuchej z bezpłatną pomocą tłumacza języka migowego. Dzięki tej modyfikacji – według ministerstwa – zniknie też bariera dla osób głuchych w dochodzeniu swoich praw ze względu na ewentualne dodatkowe koszty związane z udziałem tłumacza języka migowego w postępowaniu.
Resort zakłada, że przepisy zostaną przyjęte przez rząd i trafią do Sejmu w drugim kwartale tego roku.
Etap legislacyjny: konsultacje
