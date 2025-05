W uzasadnieniu pytania wskazano, że przepisy te były nieraz nowelizowane, a ostatnią zmianą ograniczono możliwość odroczenia wyroku. Można to zrobić raz i na czas do dwóch tygodni. Jeżeli sprawa jest szczególnie zawiła, materiał sprawy jest szczególnie obszerny lub sąd jest znacznie obciążony czynnościami w innych sprawach, termin ten wyjątkowo może wynosić miesiąc.

Zmiany miały zmobilizować do nieprzewlekania postępowania. Sąd może przesunąć wydanie i ogłoszenie wyroku, ale powinien otworzyć rozprawę na nowo i o tym zawiadomić strony, aby mogły bronić swych praw.

Ale to nie jedyne stanowisko w tej kwestii. Mecenas Karolina Bąkowska, pełnomocnik powódki, tłumaczyła, że w jej ocenie to, co ogłosił sąd apelacyjny, nie zasługuje na przymiot wyroku. Był to ewentualnie wyrok nieistniejący.

Z kolei pełnomocnik pozwanej, adwokat Jan Ciećwierz, argumentował, że takie nieprawidłowości przy ogłoszeniu wyroku nie prowadzą do jego nieważności. Wymagałoby to wykazania, że strona została pozbawiona możliwości do obrony jej praw. Ku temu stanowisku skłania się podjęta uchwała.

Wyroki nieistniejące to rzadkość

Ewa Stefańska, sędzia sprawozdawca, wskazała w uzasadnieniu, że przepisy dotyczące odroczenia ogłaszania wyroków nie przewidują żadnej sankcji za ich naruszenie, a wyroki nieistniejące pojawiają się w orzecznictwie zupełnie sporadycznie. Podważałyby powagę i trwałość orzecznictwa. Jedynie w poważnych sytuacjach naruszenia zasad ogłaszania wyroku, można by mówić o nieważności postępowania.