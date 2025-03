Na tle borykającego się z problemami ogólnego wymiaru sprawiedliwości polskie sądownictwo administracyjne wypada brylantowo. Potwierdzają to kolejne statystyki. Z informacji o działalności sądów administracyjnych w 2024 roku wynika, że – choć wpływ spraw utrzymuje się na wysokim poziomie, a nawet rośnie – sądownictwo administracyjne nie zwalnia tempa. I choć do wojewódzkich sądów administracyjnych w ubiegłym roku wpłynęło znów prawie 70 tys. spraw, średni czas oczekiwania na załatwienie sprawy to mniej niż 4,5 miesiąca.

Ile decyzji uchyliły w 2024 roku wojewódzkie sądy administracyjne?

Dane potwierdzają, że Polacy nie boją się walczyć o swoje i chętnie zaskarżają rozstrzygnięcia urzędników. Wskaźnik zaskarżalności do sądów administracyjnych pierwszej instancji od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2024 r. był co prawda nieznacznie niższy, bo do 16. WSA wpłynęło łącznie 69 419 spraw. W 2023 r. wpływ wynosił 70 754 sprawy.

26 procent – tyle rozstrzygnięć urzędników zakwestionowały w 2024 r. polskie sądy administracyjne pierwszej instancji

Pewna zmiana zaczyna być widoczna za to w skuteczności zaskarżenia. W 2024 r. WSA wyeliminowały z obrotu prawnego średnio 26,03 proc. rozstrzygnięć urzędników. To wyraźny spadek. W 2023 r. ten współczynnik wynosił 30,61 proc., w 2022 r. 30,95 proc., a rok wcześniej przekraczał 31 proc. Na razie trudno wyrokować, czy jest to stała tendencja, czy tylko przypadek. Niemniej, jeśli niższy wskaźnik powtórzy się w kolejnym roku, będzie już można mówić o lepszej pracy i jakości polskiej administracji.

Ile procent skarg podatników uwzględniły WSA w 2024 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej pracy sądy administracyjne pierwszej instancji miały w sprawach podatkowych. Spory ze skarbówką wynosiły aż 21 proc. ogółu. W porównaniu jednak z wcześniejszym okresem podatnicy rzadziej wygrywali ze skarbówką. Na 12 409 załatwionych skarg na rozstrzygnięcia fiskusa wszystkie WSA uwzględniły ich 28,34 proc. To znacznie mniej, biorąc pod uwagę, że w 2023 r. do kosza trafiło aż 34,29 proc. decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach podatkowych.