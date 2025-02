Co ważne, choć opłatę wnosi komornik, to najpierw pobiera on na ten cel zaliczkę od wierzyciela, a gdy egzekucja jest skuteczna, koszt zapytania obciąża ostatecznie dłużnika. Jednak w pierwszej kolejności muszą ją wyłożyć wierzyciele, w sytuacji gdy nie mają pewności co do tego, czy i w jakim stopniu egzekucja będzie w ogóle skuteczna.

– Przy egzekucji długu o małej wartości, wierzyciele coraz częściej podejmują decyzję o rezygnacji z zapytania do ZUS. Trudno jednoznacznie wskazać próg wierzytelności, od którego rezygnuje się z uzyskiwania informacji od ZUS, jednak w sytuacjach, gdy koszt takiego zapytania może sięgać nawet połowy wartości wierzytelności, to oczywiście jest to kompletnie nieopłacalne. Niestety, wysokie koszty uzyskiwania tych informacji w coraz większym stopniu ingerują w prawo wierzyciela do odzyskania długu – ocenia z kolei Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych, który dodaje, że choć koszt funkcjonowania systemu egzekucji w Polsce ponoszą dłużnicy, to w praktyce w coraz większym stopniu finansują ją wierzyciele.

Główny koszt poszukiwania adresu pozwanego stanowi zapytanie do ZUS

Z drugiej strony rezygnacja z zapytania do ZUS, które ma odpowiedzieć nie tylko na pytanie, czy dany dłużnik pobiera może jakieś świadczenia, lecz przede wszystkim czy i gdzie dany dłużnik pracuje, wpływa później na skuteczność egzekucji. I koło się zamyka.

Co więcej, jak zauważa Przemysław Małecki, rzecznik KRK, wysoki koszt uzyskania informacji uderza nie tylko strony postępowań egzekucyjnych, ale dotyka już osób, które dopiero inicjują postępowania sądowe. Przypomnijmy, że reformą kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku zlikwidowano fikcję doręczeń w odniesieniu do pozwu lub innego pierwszego pisma w sprawie. Jeśli pozwany nie odbierze korespondencji, sąd zobowiązuje powoda do doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika, za co musi zapłacić 60 zł. Jeśli jednak komornikowi także nie uda się skutecznie doręczyć pozwu, wówczas powód zleca jeszcze ustalenie aktualnego adresu pozwanego. Wśród czynności, które musi w tym celu wykonać, są zapytania do ZUS, urzędu skarbowego oraz banków. – W efekcie komornik za dokonanie czynności pobiera opłatę w niższej wysokości (40 zł), niż wynosi sam rachunek dla ZUS – dodaje Przemysław Małecki.

Przykładowo, jeśli dwustopniowa procedura doręczenia z ustaleniem adresu kosztowała daną osobę około 175 zł (z kosztami korespondencji) to blisko 30 proc. tej kwoty stanowi opłata za informację z ZUS.