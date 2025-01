Zmiany w korespondencji z ZUS. Mają związek z E-doręczeniami

Jednoczenie zmieniły się zasady dostępu do pism kierowanych do klientów, którzy nie mają adresu do doręczeń elektronicznych i jednocześnie umocowali pełnomocnika albo kilku pełnomocników do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu PUE/eZUS.

„W przypadku gdy klient (mocodawca) ma pełnomocnika, kierowane do niego pisma, które wymagają podpisania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), są przekazywane do odbioru na profil pełnomocnika. Dopiero po odbiorze pisma przez pełnomocnika (po podpisaniu UPO), jest ono prezentowane na portalu PUE/eZUS na profilu klienta (mocodawcy)” - wyjaśniono w komunikacie.



Jak dodano, pisma, które nie wymagają potwierdzenia odbioru (podpisania UPO) - tak jak dotychczas - prezentowane są na portalu PUE/eZUS w skrzynce odbiorczej, na liście dokumentów odebranych, zarówno u klienta (mocodawcy), jak i u pełnomocnika.