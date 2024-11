Spóźniony dowód nie dyskwalifikuje postępowania. Sąd Najwyższy zdecydował

Koncentracja materiału dowodowego

Sytuacja przedstawia się jednak odmiennie – wskazuje SN – jeżeli sąd dopuścił i przeprowadził już dowód, który powinien podlegać pominięciu jako spóźniony. Wówczas sankcjonowanie tego uchybienia odrywa się od celu, któremu służą normy procesowe realizujące zasadę koncentracji materiału procesowego w postaci przeciwdziałania przedłużaniu postępowania, skoro ewentualna zwłoka miała już miejsce i nie jest możliwe jej cofnięcie, a kontrola prawidłowości dopuszczenia dowodu przyczynia się nadto do dodatkowego przedłużenia postępowania. Koliduje to również z postulatem dążenia do rozstrzygnięcia sprawy na podstawie całokształtu dostępnego stronom i sądowi materiału procesowego, czemu sprzyja dopuszczenie nawet spóźnionego dowodu.

Prekluzja dowodowa. Ograniczenia dla sądu

– Dążenie do korekty tego rodzaju uchybienia skutkuje zatem ograniczeniem dostępnego sądom materiału procesowego ze szkodą dla dążenia do wydania prawidłowego wyroku – wskazał w konkluzji uzasadnienia sędzia Roman Trzaskowski.

Adwokat Roman Nowosielski tak patrzy na ten problem:

– Kluczową zasadą procesu jest dążenie do sprawiedliwego rozstrzygnięcia, a trudno o tym mówić, jeśli istotne dla strony fakty są pomijane z powodu przeszkód proceduralnych. Prekluzja dowodowa ma przez koncentrację dowodów na początku procesu ograniczać jego przedłużanie, ale to sąd decyduje, czy skorzysta z tych rygorów. Zdarza się, że pełnomocnik przegapi jakiś dowód, więc najlepiej, żeby strona sama zgłosiła go sądowi, gdyż pełnomocnikowi trudniej będzie się usprawiedliwić przed sądem z takiego przeoczenia.

Sygnatura akt: I CSK 3208/23