Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku

Jak wybudować domu do 70 m2? Jakie formalności, dokumenty, warunki zabudowy

Przepisy dotyczące budowy domów o powierzchni zabudowy do 70 m², pomimo kilku lat obowiązywania, wciąż powodują wątpliwości praktyczne i interpretacyjne. W kontekście ostatnich nowelizacji Prawa budowlanego, mających na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego, wyłączenie możliwości wniesienia sprzeciwu do wadliwego zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej obciąża inwestora ryzykiem, z którego często nie zdaje on sobie sprawy.