Termin wejścia w życie obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych był kilkukrotnie przesuwany. Ostatnie przesunięcie z grudnia 2023 r. było podyktowane niewystarczającą gotowością po stronie podmiotów publicznych. Aktualnie termin ten, określony w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji został wskazany na 1 października 2024 roku.

Dlaczego resort po raz kolejny przesuwa termin? W komunikacie wyjaśniono, że od dnia wejścia w życie obowiązku podmioty publiczne, których dotyczy komunikat, są zobowiązane stosować przepisy tej ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) lub publicznej usługi hybrydowej (PUH).



Skuteczne wdrożenie doręczeń elektronicznych (e-Doręczeń) wymaga wprowadzenia znacznych zmian w funkcjonowaniu podmiotów publicznych w Polsce, takich jak zapewnienie: zmiany sposobu nadawania korespondencji (z papierowej na elektroniczną oraz z ePUAP na e-Doręczenia), prawidłowego korzystania z nowych rozwiązań, w szczególności PURDE i PUH, nadania uprawnień do obsługi skrzynki doręczeń uprawnionym pracownikom, podpisów elektronicznych dla upoważnionych osób, archiwizacji dokumentów elektronicznych, elektronicznego obiegu dokumentów.

Ministerstwo: wprowadzenie e-Doręczeń w podmiotach publicznych wymaga wprowadzenia okresu przejściowego

Resort cyfryzacji podkreśla, że wdrożenie e-Doręczeń, jako nowego sposobu prowadzenia korespondencji, jest dużym przedsięwzięciem technicznym, ale przede wszystkim organizacyjnym, szczególnie dla podmiotów publicznych. Tymczasem z przeprowadzonych analiz wynika, że wniosek o założenie adresu do doręczeń elektronicznych złożyło jedynie 30 proc. obowiązanych podmiotów publicznych. "Oznacza to brak wystarczającej gotowości po stronie części podmiotów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem PURDE lub PUH" - wskazuje MC.

Jak podano, skuteczne wprowadzenie e-Doręczeń w podmiotach publicznych wymaga wprowadzenia okresu przejściowego — do 31 grudnia 2025 r., w którym będą one mogły stopniowo dostosowywać się do nowego sposobu prowadzenia korespondencji, tj. poznać nowe rozwiązanie, jakim są e-Doręczenia, dostosować organizacyjnie oraz wprowadzić systemy elektronicznego obiegu dokumentów (systemy klasy EZD).