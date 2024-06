Do tej pory zwarto około 94 tys. ugód frankowych, z czego lwią cześć przed sądem polubownym przy KNF. Jednak liczba spraw frankowych w sądach sięga 190 tys.. Najwięcej jest ich w Warszawie, w wydziale frankowym — 48 tys. (mimo,że w ostatnich miesiącach rozpatruje on rekordowo 5 tys. spraw miesięcznie). W Praskim SO spraw frankowych jest 10 tys. To obciążenie przenosi się naturalnie na warszawski sąd apelacyjny, do którego trafia 40 proc. spraw frankowych z całej Polski. Sądu te w miarę możliwości kadrowych i budżetowych już zostały wzmocnione znaczną liczbą asystentów sędziego, co ma być kontynuowane.

Reklama

Specjalne postępowanie dla frankowiczów

Tymczasem MS pracuje nad projektem ustawy o uproszczonym postępowaniu frankowym, w którym zarówno pozwy frankowiczów jak i banków byłyby rozpatrywane łącznie. Sędziom i stronom ma pomóc przygotowana baza orzecznictwa TSUE w sprawach frankowych, a to ok. 180 orzeczeń, z wyeksponowanymi tezami z niego wynikającymi.

Jak wskazał minister Adama Bodnar, przy tych sprawach ma być wykorzystane także doświadczenie w TSUE prof. Marka Safiana, byłego sędziego TSUE a obecnie przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Podpowiedzi w sprawach frankowych

MS zamierza też wdrożyć elektronicznych programów pozwalających "podpowiadać" sędziemu o jakie sporne kwestie w danej sprawie chodzi, jak należałoby je rozstrzygnąć i uzasadnić. Na pierwszy ogień w tym przedsięwzięciu idą poznańskie sądu.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje natomiast radykalnej ustawy "rozwiązującej" spory frankowe, ewentualnie przymuszającej jakoś do ugód, choć minister Adam Bodnar zastrzegł, że nie wypowiada się w imieniu ministra finansów ani rządu.