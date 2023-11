Zastrzeżenie PESEL w aplikacji mObywatel. Minister Cieszyński wyjaśnia

Podczas czwartkowej konferencji szef resortu cyfryzacji przypomniał, że skutki prawne ustawy będą dotyczyły zdarzeń, które wystąpią po 1 czerwca 2024 r. Co to oznacza?

Cieszyński wyjaśnił, że do systemu nie dołączyły jeszcze żadne instytucje, więc zastrzegając dziś PESEL robimy to na zapas. Przyznał jednocześnie, że {pierwsze banki są już na zaawansowanym etapie integracji - powinny wejść do systemu na początku 2024 roku". Pełna ochrona i obowiązek weryfikacji zastrzeżeń zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2024.

Jak zastrzec numer PESEL?

Można to zrobić w urzędzie gminy lub przez internet.

W tym drugim przypadku należy wejść na stronę mobywatel.gov.pl

Co dalej?

1. Należy wybrać sekcję Twoje dane, a następnie Rejestr Zastrzeżeń PESEL

2. Następnie „Zastrzeż PESEL” lub „Cofnij zastrzeżenie”