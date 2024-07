Profesor precyzuje jednak, że takie zróżnicowane traktowanie może być postrzegane jako wątpliwe z punktu widzenia prawa unijnego, bo do podatków płaconych przez krakowskich przedsiębiorców również pośrednio dokładają się turyści. - Jednak mimo to uważam, że ewentualne rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, oceniając rzecz z perspektywy zasady niedyskryminacji, stanowiłoby nadmierną ingerencję we względną swobodę regulacyjną samorządu – ocenia konstytucjonalista. Jego zdaniem nadzór nad uchwałami rady miasta powinien być stosowany tylko w sytuacji, kiedy prawo zostało ewidentnie naruszone.

„Trudno sobie wyobrazić, że samorząd zakaże wstępu do zwykłego parku”

Część ekspertów inaczej ocenia jednak pomysł wpuszczania posiadaczy karty stałego mieszkańca do miejsc publicznie dostępnych. Za dyskusyjny uważa go Mateusz Karciarz, ekspert z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy. Przypomina, że samorząd ma ustawowy obowiązek realizowania zadań publicznych na rzecz swoich mieszkańców, ale jego jednostki — zrzeszone w związkach międzygminnych i połączone porozumieniami — mogą też działać w interesie mieszkańców innych gmin.

- Mamy też do czynienia z obiektem otwartym, a trudno sobie wyobrazić, że jakikolwiek samorząd zakaże komukolwiek np. wstępu do zwyczajnego parku czy innego miejsca publicznie dostępnego – unaocznia prawnik. - Dlatego uważam, że wojewoda może mieć wątpliwości, czy taka zmiana w regulaminie nie naruszy konstytucyjnej zasady równości i zakazu dyskryminacji – ocenia.

Mateusz Karciarz wskazuje, że jeśli wstęp do obiektu byłby odpłatny, lepszym wyjściem byłoby wprowadzenie ulg dla posiadaczy karty. Ułatwienie im wstępu – w sytuacji, kiedy na Zakrzówek wciąż wejść będzie można za darmo – prawnik uważa za dyskryminujący mieszkańców jej nieposiadających. Bez względu na to, czy nie wyrobili jej, bo nie chcieli, czy nie mogli. - Jeśli obiekt został sfinansowany z budżetu miasta i w ten sposób jest utrzymywany, to jakiekolwiek ograniczenia dla tych, którzy na ten budżet się składają, jest realnym problemem – konkluduje prawnik.