Małopolska: co musi się stać, by władzę przejął rządowy komisarz. Wyjaśniamy

Wybrany w ostatnich wyborach samorządowych sejmik województwa małopolskiego wciąż nie ma zarządu, czyli marszałka, wicemarszałków i członków zarządu. Ten pat został wywołany przyczynami politycznymi, które prawdopodobnie szybko nie ustąpią. Jednak przepisy o samorządzie województwa przewidują procedury ustanowienia władzy samorządowej w województwie na wypadek, gdyby do wyboru nie doszło.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Kryzys w sejmiku w Małopolsce trwa. PiS nadal w klinczu Łukasz Kmita po raz trzeci nie został wybrany w głosowaniu na marszałka województwa małopolskiego. Na nic zdały się naciski i decyzje prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zegar do wcześniejszych wyborów tyka nieubłaganie.

Sprawy związane z wyłonieniem tych osób reguluje ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Daje ona sejmikowi wojewódzkiemu trzy miesiące na wybór zarządu, przy czym termin ten liczy się od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Termin ten upływa 9 lipca, czyli już za kilka dni. Jeśli w tym czasie zarząd nie zostanie wybrany, to sejmik ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa, a w Małopolsce zostaną rozpisane przedterminowe wybory do sejmiku województwa.

Do czasu wyboru nowego sejmiku i nowego zarządu Małopolsce nie grozi „bezkrólewie”. Według art. 33 ust. 4 ustawy, premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, wyznaczy „osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów samorządu województwa”.

Kiedy wejdzie komisarz, powołany przez premiera?

Wybrany w przedterminowych wyborach sejmik zbierze się na pierwsze posiedzenie w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów, a wspomniana osoba wyznaczona przez premiera jest odpowiedzialna za zwołanie tego pierwszego posiedzenia. Nowy sejmik też będzie miał trzy miesiące od dnia ogłoszenia wyniku wyborów na wybór zarządu. Jeżeli nowy skład tego zgromadzenia znów sobie z tym zadaniem nie poradzi, to sejmik znów ulegnie rozwiązaniu, tym razem już do końca kadencji, czyli do 2029 roku. Na ten czas dla województwa zostanie ustanowiony komisarz, powołany przez premiera na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Będzie on pełni tę funkcję do dnia wyboru zarządu przez nowy sejmik.