W czwartek, 8 października, po południu mieszkańcy całej Norwegii mieli trudności z wykonywaniem oraz odbieraniem połączeń telefonicznych. Skala awarii była na tyle duża, że zakłóciła funkcjonowanie policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Przestały działać telefony alarmowe, służby nie otrzymywały wszystkich zgłoszeń. Problemy dotyczyły głównie klientów operatora Telenor, ale dotknęły także użytkowników innych sieci.

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Norweska policja uruchomiła procedury przewidziane na wypadek sytuacji kryzysowej. W Oslo przed komisariatami mają pojawić się umundurowani funkcjonariusze, aby mieszkańcy mogli zgłaszać im potrzebę interwencji bezpośrednio. Zaapelowano również, aby osoby potrzebujące pomocy medycznej przychodziły bezpośrednio do placówek pogotowia ratunkowego.

„Jeśli awaria się przedłuży, sytuacja będzie niepokojąca” – powiedziała dziennikowi „VG” pielęgniarka pracująca w centrali pogotowia obsługującej wschodnią Norwegię.

Wielka awaria sieci w Norwegii. Zatrzymane pociągi w całym kraju

Awaria łączności wpłynęła także na funkcjonowanie kolei. Wszystkie pociągi w Norwegii zostały zatrzymane na najbliższych stacjach.

Zarządca infrastruktury kolejowej wyjaśnił, że decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa. Z powodu problemów z łącznością nie było możliwości skontaktowania się ze służbami ratunkowymi. Same pociągi nie uległy awarii, jednak bez zapewnienia odpowiedniej komunikacji nie mogły kontynuować jazdy.

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Przyczyna awarii nie została dotąd podana. Telenor poinformował jednocześnie, że obecnie nie ma przesłanek wskazujących na cyberatak.

To nie pierwszy taki przypadek

Norweska kolej miała już podobny problem pod koniec 2024 roku. 25 grudnia ruch pociągów w całym kraju został wstrzymany z powodu awarii łączności.

Sieć Telenor również zmagała się wcześniej z poważnymi usterkami. 29 września z przyczyn technicznych przestały działać karty SIM około 20 tys. klientów. Z kolei w styczniu 2026 roku nieujawniona przez operatora usterka spowodowała rozległe problemy z mobilnym internetem i połączeniami telefonicznymi w całym kraju.