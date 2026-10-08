Brytyjska policja poinformowała w czwartek, 8 października, o incydencie z udziałem dwóch obywateli Łotwy na terenie bazy lotniczej Królewskich Sił Powietrznych (RAF) w hrabstwie Cambridgeshire, położonym na południu Anglii.

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Patrol pilnujący bazy RAF Molesworth w środę późnym wieczorem zauważył w jej pobliżu porzucony samochód, przez co podniesiono alarm. Kilka godzin później policja znalazła niewielką dziurę w zewnętrznym ogrodzeniu bazy, a około godz. 2 w nocy lokalnego czasu ze środy na czwartek (około godz. 3 czasu polskiego) na terenie bazy zatrzymano dwóch mężczyzn.

Mężczyźni w wieku 32 i 36 lat zostali początkowo aresztowani pod zarzutem wtargnięcia na teren objęty zakazem wstępu oraz zniszczenia mienia i przewiezieni na posterunek policji w hrabstwie Cambridgeshire. Później jednak rozszerzono podstawę prawną aresztowania o zarzut popełniania przestępstwa na podstawie sekcji 4 ustawy o bezpieczeństwie narodowym z 2023 r. – a mianowicie wkroczenia na teren objęty zakazem w szkodliwym celu dla Wielkiej Brytanii.

Sprawę bada policja antyterrorystyczna, która obecnie nie łączy tego zdarzenia z głośnym zdarzeniem sprzed kilku dni w bazie RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire w południowo-zachodniej Anglii, gdzie aresztowano pięć osób pod zarzutem przygotowywania aktu terrorystycznego, ale jest otwarta na różne hipotezy.

W bazie RAF Molesworth mieści się Centrum Integracji Wywiadowczej NATO, które wspiera Naczelnego Dowódcę Sił Sojuszniczych w Europie oraz Dowództwo Operacji Sojuszniczych – odpowiedzialne za planowanie i prowadzenie operacji tej organizacji. Baza jest używana przez siły powietrzne USA.